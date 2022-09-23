В Челябинске строительство комплекса для любителей автоспорта продолжат в 2023 году

Для любителей гонок и дрифта появится специальная трасса

В Челябинске завершается первый этап строительства автоспорткомплекса «Трасса 74». Работы продолжатся в следующем году, и город получит современный центр для любителей автоспорта, где будут проходить соревнования всероссийского уровня. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщила глава города Наталья Котова.

Большой комплекс включит в себя трассы для драгрейсинга и дрифта с техзонами, ангары для техники, помещения администрации и судейской, а также трибуну. Кроме того, для безопасности зрителей возведут бетонное ограждение, а также приобретут технику для обслуживания трассы и территории.

«Удаленность от жилых кварталов позволит проводить здесь ночные заезды, которые сегодня так мешают многим челябинцам», — сообщила Наталья Котова в своем телеграм-канале.

Напомним, работы по строительству автоспорткомплекса стартовали в декабре 2021 года.