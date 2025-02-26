Стали известны все участники Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске

Последние вакансии заполнили организаторы по итогам опроса болельщиков и журналистов

Федерация фигурного катания на коньках России объявила полный состав участников Кубка Первого канала — 2025 в Челябинске. В заявку попали еще шесть фигуристов, которых выбрали по результатам опроса журналисты и болельщики, последние две вакансии заполнили организаторы. Таким образом, в турнире, который пройдет 15—16 марта в арене «Трактор», выступят 30 фигуристов.

Имена 24 фигуристов — участников Кубка Первого канала — были известны ранее по результатам их выступлений на чемпионате России и финале Гран-при. Еще двух спортсменов выбрали болельщики — по результатам их опроса в Челябинск отправятся Даниил Самсонов и Софья Акатьева. Еще два участника определились по итогам голосования представителей СМИ. Журналисты выбрали Дмитрия Алиева и Веронику Яметову.

Наконец, имена двух последних участников турнира определила Федерация фигурного катания России. Организаторы остановили свой выбор на Николае Угожаеве и Ксении Синицыной.

Таким образом, стали известны все участники в мужском и женском одиночном катании на Кубке Первого канала в Челябинске:

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов (выбор болельщиков), Дмитрий Алиев (выбор СМИ), Николай Угожаев (выбор ФФККР);

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Софья Акатьева (выбор болельщиков), Вероника Яметова (выбор СМИ), Ксения Синицына (выбор ФФККР).

Напомним, что турнир с участием звезд фигурного катания пройдет на льду арены «Трактор» в Челябинске с 15 по 16 марта. Ранее организаторы объявили о старте продажи билетов на предстоящее событие.

Соревнования состоятся при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят Федерация фигурного катания России, Фонд поддержки спорта и Федерация фигурного катания Челябинской области.

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