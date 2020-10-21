В Челябинске и Коркино появятся современные хоккейные коробки

Проект реализуется ХК «Трактор» совместно с РМК.

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Новые хоккейные коробки появятся во дворах Челябинска и Коркино уже в этом году. Проект реализуется хоккейным клубом «Трактор» при поддержке Русской медной компании. На базе площадок каждый желающий сможет заниматься спортом и принять участие в мастер-классах от профессиональных хоккеистов.



Объекты появятся в Челябинске около школы № 129 на Северо-Западе, рядом с образовательным центром № 3 имени Валерия Белоусова, у школы № 68 в Ленинском районе и при школе № 24 в Металлургическом районе. Как отметил генеральный директор «Трактора» Иван Савин, в первую очередь проект направлен на развитие детского спорта. Функционер подчеркнул, что в истории челябинского хоккея есть много примеров, когда будущая звезда начинала свой спортивный путь на дворовой площадке.

«Поэтому мы совместно с генеральным партнёром хоккейного клуба „Трактор“ — Русской медной компанией запустили проект под названием „РМК — детям“. Наш клуб на средства инвестора будет развивать дворовую инфраструктуру за счёт постройки и реставрации хоккейных коробок, а также полностью содержать их в дальнейшем. Мы планируем привлечь к участию в проекте наших игроков, которые будут посещать коробки с мастер-классами и участвовать в мероприятиях»,— заявил Иван Савин.

Спортивные объекты возводятся «с нуля» на асфальтированном фундаменте. Основой коробки станет конструкция с ударопрочным пластиковым бортом и скамейкой запасных. Также на ней поставят систему освещения, позволяющую заниматься спортом в любое время суток.

«Русская медная компания уделяет особое внимание развитию доступного спорта для взрослых и детей. Мы строим воркаут-площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны на территориях присутствия. Проект по развитию дворового хоккея в Челябинске и Коркино станет еще одним шагом к тому, чтобы массовый спорт стал доступным как можно большему числу жителей Южного Урала»,— рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Строительство коробок завершат к наступлению холодов, чтобы возможность играть на них появилась уже этой зимой. Спроектированы они с учётом возможности заниматься спортом в любое время года.

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