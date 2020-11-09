Команда «Майнер» из Верхнеуральского района стала призёром «Золотой шайбы»

Соревнования проходили в Смоленске.

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Молодые хоккеисты Южного Урала стали призёрами всероссийских соревнований. Команда «Майнер» из Верхнеуральского района завоевала бронзовые медали на турнире «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова среди команд 2005—2006 года рождения. Соревнования проходили в Смоленске, а верхнеуральская команда представляла на них Челябинскую область.



В турнире помимо «Майнера» приняли участие еще пять команд. Они представляли Пермский край, Владимирскую, Архангельскую, Московскую и Ивановскую области. Все клубы должны были сыграть между собой в два круга. Победитель и призёры определялись по их итогам.

«К заключительному дню соревнований хоккейный коллектив из Челябинской области занимал четвёртое место в турнирной таблице и, чтобы вмешаться в борьбу за призовую тройку, ХК „Майнер“ должен был выигрывать свои матчи, надеясь на ошибки других команд. Одолев с минимальным счетом представителей Пермского края и будущих чемпионов турнира из Московской области, хоккейная команда „Майнер“ завоевала бронзовые медали Всероссийских финальных соревнований среди команд юношей 2005—2006 года рождения, тренирующихся на открытом льду»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Отметим, лучшим игроком «Майнера» на турнире стал Дмитрий Радыгин. Лучшим же нападающим и снайпером всех соревнований признали Виталия Киньябаева, также представляющего команду из Верхнеуральского района.