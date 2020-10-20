Латвийские СМИ сообщили об отмене игры «Трактора» против рижского «Динамо»

По информации sportacentrs.com, европейская команда не поедет в шестиматчевое гостевое турне.

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Матч между «Трактором» и рижским «Динамо», который запланирован на 30 октября в Челябинске, может не состояться из-за коронавируса в латвийской команде. Об этом сообщает портал sportacentrs.com. Издание, со ссылкой на председателя совета директоров команды Юриса Савицкиса, пишет, что клуб не отправится в шестиматчевое турне, в которое как раз и входит встреча с «чёрно-белыми».



«Во вторник „рижане“ планировали провести выездную серию из шести матчей, но команда останется в Латвии. Савицкис отметил, что в воскресенье, 25 октября, команда снова будет „на ногах“. Он воздержался назвать конкретное количество случаев, но их больше, чем 13, опубликованных в субботу. Кроме того, многие имеют статус контактов, поэтому они тоже должны быть самоизолированы. По словам Савицкиса, на данный момент не нужно помещать на карантин всего 5-6 человек из всей команды»,— пишет портал sportacentrs.com.

Официально ни само «Динамо», ни КХЛ не заявляли об отмене или переносе гостевых игр латвийцев. Также очная встреча челябинцев и рижан стоит в расписании на официальных сайтах команд. Напомним, ранее у рижской команды из-за COVID-19 отменилась игра с магнитогорским «Металлургом». Матч должен был пройти в минувший понедельник. Новая дата встречи пока не была озвучена.

Главным тренером рижского «Динамо» является Петерис Скудра. Специалист работал в «Тракторе» до ноября прошлого года, после чего его на этом посту сменил Владимир Юрзинов. Запланированная на 30 октября встреча должна стать первой для «Трактора» против бывшего наставника. Отметим, на текущий момент в активе рижан семь очков после 13 матчей и последнее место в Западной конференции КХЛ и в сводной таблице лиги. Кроме того, коллектив из Латвии провёл меньше всего игр в сезоне.