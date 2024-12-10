В Челябинске для корпоративных команд проведут открытую тренировку по тег‑регби

Ее организуют в рамках подготовки к проведению Фестиваля игровых видов спорта

Представителям крупных челябинских предприятий и различных организаций предлагают попробовать свои силы в тег-регби. Для них проведут бесплатную тренировку по бесконтактной дисциплине этого вида спорта. Так региональная федерация регби начинает подготовку к проведению Фестиваля игровых видов спорта в Челябинской области, который состоится в мае 2025 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Большой комплексный турнир в мае будущего года проведет ВФСО «Трудовые резервы». В нем корпоративные команды будут бороться за победу в таких командных видах спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, гандбол и регби. Возможно, будут и другие дисциплины, соответствующий регламент и положение проведения фестиваля еще обсуждается. Планируется, что в рамках Фестиваля игровых видов спорта будет представлены и состязания по тег-регби.

Тэг-регби — это новый уникальный командный вид корпоративного спорта, который вобрал в себя все лучшее, что есть в регби: страсть, напор, скорость прорывов и быстроту принятия решений. При этом любой контакт в тэг-регби строго запрещен.

«Такие ограничения для безопасности участников позволяют и мужчинам, и женщинам играть вместе, в одной команде. Одной тренировки достаточно, чтобы освоить основные технические элементы и начать играть», — добавляют в региональной федерации регби.

Открытая тренировка по тэг-регби состоится 14 декабря в футбольном манеже «Локомотив» (ул. Монакова, 1а).