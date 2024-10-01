Команды из Еманжелинска выиграли региональную школьную лигу по тэг‑регби

На соревнованиях в Челябинске были представлены 20 команд

В Челябинске завершился региональный финал школьной лиги по тэг‑регби — бесконтактной дисциплине олимпийского вида спорта. В нем приняли участие 20 команд из 6 городов и районов региона, а победы в двух возрастных категориях одержали ребята из Еманжелинска. Рассказываем о том, как на Южном Урале реализуют проект развития регби в малых городах и районах области.

Состязания прошли на стадионе «Локомотив» в Челябинске. Большой стадион разделили на четыре площадки, на каждой из них две команды борются не столько с соперниками, сколько сами с собой. Ребятам в основном по 10—11 лет, они не любят проигрывать. Поэтому их эмоции бьют через край, иногда дело доходит до слез.

«Они хоть и маленькие, но спрос с них серьезный. Многие уже занимаются регби по 2—3 года. Да, они очень близко принимают к сердцу поражения, их нужно успокаивать, чутко и внимательно с ними разговаривать», — говорит тренер Рамзиля Аминева, учитель физкультуры из поселка Ишалино Аргаяшского района.

Она привезла на турнир в Челябинске две команды. Старшие ребята боролись за победу в возрастной категории 10—11 лет, младшие — в 8—9 лет. Получалось с переменным успехом.

В одной из команд мальчики играют наравне с девочками. Последние зачастую оказываются проворнее и быстрее. В этом и есть демократичность этого вида спорта — в юном возрасте девочки могут играть в тэг-регби наравне с мальчиками.

«Многие думают, что регби — травмоопасный вид спорта, но это не так. Да, у взрослых спортсменов полный контакт, бывают жесткие стыки, но травмы и повреждения здесь встречаются не так часто. А в детских состязаниях ничего подобного нет, в этом и есть прелесть тэг-регби. Здесь каждый ребенок может себя проявить вне зависимости от своих физических качеств», — добавляет Рамзиля Аминева.

Региональная школьная лига по тэг-регби. Призеры финальных состязаний:

Команды 2016—2017 г. р.

1. Еманжелинск, СОШ-2.

2. Ишалино.

3. Еманжелинск, СОШ-4.

Команды 2014—2015 г. р.

1. Еманжелинск, СОШ-4.

2. Магнитогорск, СОШ-28.

3. Челябинск, гимназия № 100.

Отметим, что в финальных состязаниях региональной школьной лиги по тэг-регби приняли участие 20 команд из шести муниципалитетов Челябинской области. В регионе есть также мужская и женская команды по регби, которые принимают участие в федеральной лиге чемпионата России.