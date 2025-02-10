Челябинская команда стала призером чемпионата УрФО по регби на снегу

Турнир с участием восьми клубов прошел в магнитогорском парке «Притяжение»

Необычные состязания прошли в минувшие выходные в магнитогорском парке «Притяжение». Здесь 8 февраля состоялся чемпионат УрФО по регби на снегу. Этот турнир собрал восемь команд, в число призеров вошли и два южноуральских коллектива: второе место заняли челябинцы, а третье досталось представителям Магнитогорска, сообщает региональная Федерация регби.

Вообще-то, регби — это олимпийский летний вид спорта. И все официальные соревнования проводятся на соответствующих площадках с травяным покрытием (естественным или искусственным). Однако с недавних пор все чаще и чаще проводят состязания по регби на снегу. Один из таких прошел накануне в магнитогорском парке «Притяжение».

На чемпионате УрФО выступали восемь команд — из Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга и Тюмени. Победу на турнире одержали гости из Тюмени. В финальном матче они выиграли у ребят из челябинской комплексной спортшколы. Замкнули тройку призеров магнитогорцы из команды «Стальной град».

«Приятно удивил и порадовал уровень подготовки ребят. И в целом команды подобрались примерно равные. Поэтому игры получились конкурентными и жаркими, никто не хотел уступать. Ну а победили те, кто совершил меньше ошибок. Опыт проведения зимних турниров по регби нам понравился, будем и дальше развивать это направление», — отметил руководитель региональной Федерации регби Илья Олексий.

Отметим, что в Челябинске успешно реализуется проект «Регби в школу». С недавних пор проводятся турниры среди корпоративных команд. Ближайшим важным событием региональной Федерации регби станет проведение турнира, который пройдет в рамках Фестиваля игровых видов спорта Челябинской области. Эти состязания запланированы на середину мая.