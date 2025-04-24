Команды из Магнитогорска выиграли второй тур Регбийной школьной лиги

Соревнования в Троицке собрали 35 команд и более 300 участников

В Троицке завершился второй тур региональной Регбийной школьной лиги, собравший рекордное количество участников. На соревнованиях выступили более 300 ребят из 35 команд области. Победу в двух возрастных категориях одержали учащиеся спортшколы № 28 из Магнитогорска, сообщает Федерация регби Челябинской области.

Провести матчи на одной площадке в один день с участием аж 35 команд непросто. С этой задачей региональная Федерация регби успешно справилась, определив победителей и призеров турнира в двух возрастных категориях — среди команд 2014—2015 и 2016—2017 года рождения.

«Мы приятно удивлены тем, что второй тур Регбийной школьной лиги вызвал такой большой интерес в регионе. Второй тур первенства на призы министерства образования и науки Челябинской области побил рекорд по количеству участников. 35 команд, около 300 участников — для организаторов это был вызов. В следующем году будем пересматривать формат розыгрыша областного первенства», — говорит один из руководителей Федерации регби Челябинской области Илья Олексий.

Регбийная школьная лига. 2-й тур. Победители и призеры соревнований:

Команды 2014—2015 г. р.

1. МОУ СОШ 28, г. Магнитогорск.

2. Гимназия 100, г. Челябинск.

3. Краснооктябрьская СОШ, пос. Ишалино.

Команды 2016—2017 г. р.

1. МОУ СОШ 28, г. Магнитогорск.

2. СОШ 2, г. Еманжелинск.

3. Краснооктябрьская СОШ, пос. Ишалино.

«У нас идет постоянная и жесткая заруба с командами из Еманжелинска и Ишалино. Там есть хорошие и сильные ребята. Но и мы не стоим на месте, в этот раз выиграли у наших друзей-соперников. В Магнитогорске стараемся активно развивать регби. Ставим задачу выиграть третий тур в Челябинске и завоевать путевку на первенство России. Ранее у нас не получалось это сделать, но сейчас чувствуем в себе силы, что можем выполнить эту цель», — отметил один из тренеров магнитогорской команды СОШ № 28 Дмитрий Лунев.

Впереди участников Регбийной школьной лиги ждет решающий третий тур соревнований. Он состоится 17 мая на челябинском стадионе «Локомотив». Победители этого этапа отправятся на первенство России в Зеленоград.