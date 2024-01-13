В «Челбаскете» ярко дебютировал баскетболист «Курчатова» Станислав Сотников

Но он не смог челябинской команде одержать победу над БК «Тамбов»

В баскетбольной российской Суперлиге очередной фантастический матч прошел с участием клуба «Челбаскет». Южноуральская команда безнадежно уступала соперникам из БК «Тамбов» после первой половины игры. Но едва не сотворила чудо, выровняв положение в концовке игры. Челябинцы уступили со счетом 80:83, но подарили праздник любителям баскетбола, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Дебютант Суперлиги неудачно провел первую половину чемпионата, оказавшись в подвале турнирной таблицы. И очень хотелось верить в то, что в новогодние каникулы игроки и тренерский штаб зря времени не теряли. Была надежда в то, что они извлекли выводы из минувших неудач и покажут наиболее зрелую и качественную игру в новом году.

Внушал оптимизм и работа клуба на трансферном рынке. «Челбаскет» усилился центровым из столичного ЦСКА-2 Даниилом Кирилюком. Кроме того, решил заявить на поединок игрока «Курчатова» Станислава Сотникова, который уже давно сделал ставку в своей карьере на баскетболе 3×3. Интересно, что именно он станет одним из героев прошедшего матча, но об этом чуть позже.

Начало поединка наша команда откровенно «проспала». В какой-то момент счет на табло был 5:22. У гостей здорово «пошел» дальний бросок: 5 точных попыток из 6 — это топ-уровень. К счастью, в концовке первого отрезка матча челябинцы хоть немного скрасили общее впечатление, но все равно проиграли — 15:30.

Во втором периоде «Челбаскет», как показалось, немного пришел в себя. По крайней мере, хозяевам удалось стабилизировать игру, не давая сопернику увеличить преимущество в счете. 32:49 — с таким счетом команды ушли на большой перерыв. Разрыв в счете для челябинцев не критичный, и все-таки отыграть такое преимущество во второй половине игры проблематично.

Для того чтобы спасти такой матч, нужен был герой — то есть игрок, который смог бы взять игру на себя, придать уверенности партнерам в своих силах. И он нашелся! Но кто бы мог подумать, что им станет новобранец-ветеран Станислав Сотников?! Он стал брать игру на себя, и даже умудрился забросить из-за дуги.

А еще запомнился его сольный проход через всю (!) площадку: забрав подбор у своего кольца, он увидел перед собой пространство и... как танк рванул вперед. Добежал до кольца соперника и там уже отдал передачу на свободного партнера. Со стороны выглядело все это забавно: видеть то, как «большой» 100-килограммовый центровой устремляется в быстрый прорыв с мячом — это нечто!

Повлиял на игру «Челбаскета» и выход на площадку Дмитрия Якунина. Мобильный игрок добавил в движении, отметился рядом полезных действий. 54:64 перед последним периодом — отставания в «-10» уже не выглядели катастрофичными. Тем более что у гостей из-за перебора фолов вынужден был досматривать матч со скамейки лидер и самый результативный игрок Никита Иванов.

Челябинцы медленно, но верно шли к своей цели. Им удалось сократить отставание в счете до минимума, а за 1:10 до финальной сирены даже выйти вперед 77:76! А после точного трехочкового попадания Ивана Евстигнеева, показалось, что «Челбаскет» уже своего не упустит. Увы, в ответной атаке гостям также удался дальний бросок. Ну а свою решающую атаку хозяева запороли. 80:83 — до боли обидное поражение нашей команды. И в который уже раз в этом сезоне удача на финишном флажке улыбнулась сопернику.

Баскетбол. Фонбет Чемпионат России — Суперлига. Мужчины. Челябинск, 13 января.

«Челбаскет» (Челябинск) — БК «Тамбов» (Тамбов) — 80:83 (15:30, 17:19, 22:15, 26:19).

«Челбаскет»: Сотников (17), Михалев (11), Новиков (10), Злобин (9), Евстигнеев (9), Перцев (7), Кольцов (5), Якунин (5), Нелюбов (4), Кочергин (3), Кирилюк (0).

БК «Тамбов»: Сытников (28), Величкин (11), Бобровских (11), Иванов (10), Малейко (9), Логинов (6), Горнаев (4), Викентьев (2), Митюк (2), Лисовский (0).

Следующий матч «Челбаскет» сыграет во вторник, 16 января. Челябинцы принимают на своей площадке клуб «Русичи» из Курска.