В «Челбаскете» рассказали по каким принципам идет подбор игроков в команду

Прежде чем заключить контракт с баскетболистом, менеджмент клуба наводит о нем справки и рекомендации у коллег

Селекция клуба «ЧБК» (он же «Челбаскет») в летнее межсезонье стала отличаться от той, что была раньше. Теперь штаб команды при выборе кандидатов в состав тщательно изучает биографию спортсмена, наводит о нем справки и рекомендации от коллег. Об этом сообщил главный тренер клуба «ЧБК» Горан Вучкович на пресс-конференции перед стартом сезона-2025/2026.

Хорошо играть в баскетбол — важно, но это не главное для главного тренера клуба «ЧБК». Сербскому специалисту нужно, чтобы под его руководством играли хорошие по человеческим качествам игроки, на которых он может положиться. Каждую кандидатуру Горан Вучкович предметно обсуждал со спортивным директором команды Сергеем Домановым.

«Мы с Сергеем [Домановым] очень много общались по всем кадровым вопросам. У нас полное взаимопонимание и даже совпадает философия на то, как должен развиваться клуб. Прежде чем заключать контракт с игроком, мы наводили справки о нем — общались по телефону с руководителями команд, в которых он играл, спрашивали у общих знакомых о его человеческих качествах», — рассказал Горан Вучкович.

Сербский специалист признался, что ему комфортно заниматься с теми игроками, на которых он может положиться. Только в таком случае у него с ними может быть поступательное движение наверх и развитие. При выборе игроков в состав «ЧБК» учитывалось множество факторов.

«Если он был замечен в конфликтных ситуациях и проявлял неуважение к соперникам или партнерам по команде, то такой человек оказывался не в сфере нашего внимания. Для меня это Red Flag, то есть с ним работать не согласен», — конкретизировал сербский специалист.

Напомним, что Горан Вучкович возглавил «ЧБК» в летнее межсезонье. На эту должность его пригласил новый спортивный директор клуба Сергей Доманов. Ранее сербский специалист работал помощником главного тренера клуба Единой лиги «Пари-Нижний Новгород». И внимательно следил за играми команд Суперлиги.

«Уровень игры в этой лиге мне понравился. Я следил за перспективными и молодыми игроками, которые могли бы усилить клуб Единой лиги. Отмечу, что это тренд мирового баскетбола — во многих командах ведущие роли играют молодые ребята 18-20 лет», — добавил Вучкович.

Напомним, что сегодня на пресс-конференции президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков озвучил цели и задачи команды на сезон-2025/2026. Так, челябинский клуб должен попасть в четверку сильнейших в Суперлиге. Перед женской командой «Славянка-ЧКПЗ» стоит задача завоевать золотые медали Высшей лиги.