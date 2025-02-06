В Чебаркуле пройдет зональный этап зимнего областного фестиваля комплекса ГТО

В нем примут участие команды горнозаводской зоны Челябинской области

Город Чебаркуль примет зональный этап зимнего фестиваля ГТО Челябинской области. Сильнейшие команды горнозаводской зоны определят тройку лучших, которая отправится на финальный этап соревнований. Участникам предстоит пройти испытания комплекса ГТО на ловкость, силу и гибкость, а также в беге на лыжах, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

В состязаниях примут участие любители спорта от 12 до 59 лет, прошедшие отбор на соревнования в муниципальных этапах. В спортивную программу вошли виды испытаний, определяющие гибкость, выносливость и силу. Среди них: бег на лыжах, — поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Команды, занявшие первые три места, а также хозяева соревнований получат право представить свою территорию в финале фестиваля. Состязания в Чебаркуле пройдут 8 февраля, старт — в 12:00.

Напомним, что подобные мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Его задача заключается в том, чтобы к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70 процентов.