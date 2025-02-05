Челябинская область вошла в пятерку лидеров медиарейтинга по реализации комплекса ГТО

А также занимает 11‑е место в общем рейтинге среди субъектов РФ

Федеральный оператор комплекса «Готов к труду и обороне» опубликовал новый медиарейтинг реализации комплекса. По итогам IV квартала 2024 года Челябинская область вошла в пятерку сильнейших — региональные СМИ в этот период опубликовали 4155 материалов о комплексе ГТО. В основном рейтинге среди субъектов РФ по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» Челябинская область занимает 11-ю позицию, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Основа рейтинга — количество публикаций, освещающих реализацию комплекса «Готов к труду и обороне» за отчетный период по данным информационно-аналитической системы «Медиалогия». Средствами массовой информации региона в IV квартале было опубликовано 4155 материалов.

В рейтинге среди субъектов РФ по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам IV квартала текущего года, обнародованном Министерством спорта России, Челябинская область занимает 11-ю строчку среди 85 субъектов страны.

За весь период реализации комплекса ГТО прошли регистрацию на официальном сайте gto.ru более 744 тысяч южноуральцев, приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО более 461 тысячи участников физкультурно-спортивного движения, а выполнили нормативы на знаки отличия более 443 тысяч человек.

«Министерством спорта Челябинской области и региональным оператором комплекса ГТО была проделана большая работа, которая позволила более активно привлекать южноуральцев к выполнению нормативов комплекса ГТО. Будем стремиться и дальше улучшать эти показатели и привлекать южноуральцев к занятиям спортом», — отметила руководитель Дирекции спортивных мероприятий в Челябинской области Елена Еремеева.

Комплекс «Готов к труду и обороне» является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография».