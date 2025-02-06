Популярный российский блогер выпустил креативный видеоролик про ГТО

Ян Дилан на своем примере показал, как правильно быть приверженцем ЗОЖ

Известный российский блогер Ян Дилан в своих соцсетях опубликовал забавный видеоролик, в котором показал, насколько круто и полезно быть приверженцем здорового образа жизни.

Ян Дилан известен в Сети веселым рэпом на злободневные темы. В его официальных аккаунтах в соцсетях множество видеороликов, а количество его подписчиков в соцсети «ВКонтакте» приближается к 1 миллиону. Накануне он выпустил очередной свой шедевр, в котором пропагандирует ЗОЖ и призывает россиян присоединиться к движению комплекса «Готов к труду и обороне».

«В ближайших планах нет цели переплыть Босфор, для начала база — нормативы ГТО!» — такие слова есть в его ролике.

Отметим, что в Челябинской области комплекс ГТО успешно развивается во всех муниципальных районах. Это позволяет удерживать региону высокую 11‑ю позицию в федеральном рейтинге по реализации комплекса. Ну а креативное видео от блогера Яна Дилана поддержали в соцсетях группы «Спорт — норма жизни». Комплекс ГТО является одним из инструментов по реализации нацпроекта «Демография».