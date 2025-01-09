Хоккейная команда «Белые медведицы» с поражений стартовала в новом году в ЖХЛ

Челябинский клуб оказал достойное сопротивление нижегородскому «Торпедо»

В чемпионате ЖХЛ с поражений в 2025 году стартовала женская хоккейная команда «Белые медведицы». Челябинские спортсменки уступили в трех домашних матчах нижегородскому «Торпедо». В двух из них они оказали достойное сопротивление одному из фаворитов турнира, уступив с минимальным счетом — 1:2 и 4:5, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

В первом матче, прошедшем в челябинской арене «Трактор» 5 января, борьбы не получилось. «Белые медведицы» пропустили две шайбы в первом периоде, столько же — во втором, хотя и забили гол престижа. Однако в третьем периоде волжанки забросили еще три шайбы и победили с разгромным счетом — 7:1.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. 5 января. «Белые медведицы» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:7 (0:2, 1:2, 0:3).

Шайбы забросили:

0:1 — Ольга Прокопенко (Елена Зарипова, Екатерина Чегошева), 08:43 (5×5).

0:2 — Ирина Кулагина (Алена Старовойтова), 12:54 (5×5).

0:3 — Екатерина Лихачева (Алена Старовойтова, Александра Нестерова), 29:25 (5×5).

1:3 — Анастасия Шабалина (Александра Волошенко), 31:37 (5×5).

1:4 — Алина Малиновская (Нина Пирогова, Алена Старовойтова), 39:24 (5×5).

1:5 — Алена Старовойтова (Ольга Прокопенко, Нина Пирогова), 53:36 (5×5).

1:6 — Нина Пирогова (Ангелина Гончаренко, Елена Зарипова), 55:38 (5×4).

1:7 — Елена Зарипова (Нина Пирогова, Екатерина Чегошева), 58:25 (5×5).

Куда более упорными и интересными получились два следующих поединка между командами. Во втором матче соперницы здорово сыграли в обороне. При счете 0:1 во втором периоде «черно-белые» дважды играли в формате «5×3». Одну из двух попыток в большинстве челябинки реализовали, сравняв счет.

Увы, удержать ничью хозяйки площадки не смогли. В дебюте третьего периода волжанки вышли вперед. Но скорее они могли увеличить преимущество, чем челябинки — снова восстановить равенство. В концовке у «Белых медведиц» не было шанса поменять вратаря на шестого полевого игрока. В итоге — поражение со счетом 1:2.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. 6 января. «Белые медведицы» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Екатерина Лихачева (Александра Нестерова, Дарья Зубок), 14:18 (5×5).

1:1 — Марина Лазарева (Алиса Матвеева, Анастасия Шабалина), 39:03 (5×3).

1:2 — Александра Нестерова (Екатерина Лихачева, Дарья Зубок), 41:30 (5×5).

Третья игра стала украшением противостояния. Основные ее события произошли во второй половине матча. К этому моменту «черно-белые» уступали со счетом 1:4. Казалось, что и в этот раз волжанки без проблем доведут поединок до победы.

Но подопечные Дениса Афиногенова совершили крутой камбэк: за секунду до конца второго периода они сократили отставание в счете, а в дебюте третьего забросили еще две шайбы и выровняли положение (4:4). К сожалению, челябинкам вновь не удалось сохранить ничейный счет и перевести игру в овертайм. Сюрпризом для них стало подключение к атаке защитника Нины Пироговой, которая и стала автором победной шайбы.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. 8 января. «Белые медведицы» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 (0:1, 2:3, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Александра Нестерова (Алена Грачева, Дарья Зубок), 12:04 (5×5).

1:1 — Марина Лазарева (Александра Столярова), 22:15 (5×5).

1:2 — Александра Нестерова (Алена Грачева, Екатерина Лихачева), 24:46 (5×5).

1:3 — Юлия Прокопенко (Елена Зарипова, Екатерина Чегошева), 31:08 (5×5).

1:4 — Екатерина Лихачева (Александра Нестерова), 38:56 (5×5).

2:4 — Алиса Матвеева (Марина Лазарева, Василиса Гудыменко), 39:59 (5×4).

3:4 — Марина Лазарева, 43:17 (5×5).

4:4 — Анастасия Шабалина (Александра Столярова), 46:01 (5×5).

4:5 — Нина Пирогова (Алина Малиновская), 53:43 (5×5).

Команда «Белые медведицы», хоть и потерпела три домашних поражения, но сильному сопернику. Челябинки на текущий момент занимают 7-е место в чемпионате ЖХЛ. Но могут улучшить положение уже совсем скоро: 11, 13 и 14 января они проведут три матча в арене «Трактор» с занимающим 6-ю позицию клубом «МСМО 7.62» из Московской области.

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Фото: пресс-служба ХК «Белые медведицы» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)