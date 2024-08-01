Тренерский штаб команды «Белые медведицы» усилила Екатерина Лебедева

Накануне она заявила о завершении карьеры хоккеистки

Хоккеистка Екатерина Лебедева, которая накануне заявила о завершении своей спортивной карьеры, вошла в тренерский штаб команды «Белые медведицы». В челябинском клубе она будет отвечать за развитие навыков юных хоккеисток, а также помогать в работе главному тренеру Денису Афиногенову, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».

Таким образом, ЖХК «Белые медведицы» сформировал тренерский штаб на сезон-2024/2025. В него вошли три специалиста. Руководить командой будет Денис Афиногенов, ассистентом главного тренера остался Илья Сорокин, такую же должность заняла Екатерина Лебедева.

«Нелегко было принимать решение вешать коньки на гвоздь. Хотелось поиграть еще, но мы неподвластны нашему организму. Но рада тому, что вошла в тренерский штаб команды „Белые медведицы“. В команде много молодых девочек, будем вместе работать над их развитием», — рассказала пресс-службе клуба Екатерина Лебедева.

Кроме того, вчера, 31 июля, стало известно, что покидают команду «Белые медведицы» Виктория Кулишова и Мария Надеждина. Они провели в Челябинске два хоккейных сезона, став одними из лидеров челябинского клуба.

Напомним, что Екатерина Лебедева объявила о завершении карьеры 29 июля этого года. Она провела шесть сезонов в челябинских хоккейных командах «Факел» и «Белые медведицы», представляла Южный Урал на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. Кроме того, спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира — 2013.