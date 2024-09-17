Хоккеистки «Белых медведиц» с минимальным счетом уступили «Бирюсе» в чемпионате ЖХЛ

Челябинская команда оказала достойное сопротивление фавориту турнира, уступив 0:1

Женская хоккейная команда «Белые медведицы» не смогла взять реванш у красноярской «Бирюсы» в чемпионате ЖХЛ. Сегодня, 17 сентября, челябинки уступили и в третьем матче серебряному призеру турнира сезона-2023/2024. В этот раз «черно-белые» оказали достойное сопротивление соперницам, но уступили со счетом 0:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодняшняя игра подводила черту под трехматчевым противостоянием хоккеисток Челябинска и Красноярска в стартовавшем чемпионате КХЛ. В предыдущих двух играх, прошедших 14 и 15 сентября, победы одержала «Бирюса» — 5:1 и 2:1.

Увы, «Белым медведицам» взять реванш не удалось. Уже в самом дебюте подопечные Дениса Афиногенова пропустили шайбу, автором которой стала Дарья Тетерина. Такое бурное начало не предвещало ничего хорошего: казалось, действующие финалисты Кубка ЖХЛ смогут на классе обыграть соперника.

Не тут-то было! Челябинки дали бой фавориту чемпионата. Хотя и провели большую часть матча в обороне, отбиваясь от многочисленных атак сибирячек. Пожалуй, разве что в третьем периоде у «черно-белых» была возможность сравнять счет. Так, например, бросок Виктории Федоровой приняла на себя перекладина, а за две минуты до финальной сирены в штангу попала Анастасия Шабалина. Она же не смогла переиграть голкипера «Бирюсы» Дарью Грезден за минуту до конца матча.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. 17 сентября. «Бирюса» (Красноярск) — «Белые медведицы» (Челябинск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Шайбу забросила:

1:0 — Дарья Тетерина, 00:53 (5×5).

«Белые медведицы» проиграли все три матча грозным соперницам, но показали достойную при этом игру. Впереди челябинок ждут соперницы попроще: 20, 21 и 23 сентября наша команда сыграет в гостях с «СКСО» из Свердловской области.