В баскетбольный клуб «Металлург» перебрался форвард из «Химок»

Состав магнитогорской команды усилил Александр Мальцев

Баскетбольный клуб «Металлург» получил солидное пополнение — контракт с магнитогорской командой подписал форвард Александр Мальцев, известный по выступлениям за «Химки». В прошлом сезоне он вместе с подмосковной командой стал призером Суперлиги. В штабе «Металлурга» полагают, что новобранец должен помочь команде выйти в плей-офф в сезоне-2025/2026, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Александр Мальцев из баскетбольной династии, его отец Андрей Николаевич известный в прошлом игрок, а ныне авторитетный тренер. В минувшем сезоне он в очередной раз привел подмосковные «Химки» к бронзовым медалям в Суперлиге. В составе этой команды призером стал и новобранец «Металлурга». Александр Мальцев четыре сезона подряд защищал цвета «Химок», стал там одним из лидеров.

«Александр — снайпер, также он хорошо идет на подбор на своем и чужом щитах. В последних сезонах он был одним из основных игроков „Химок“. Такой игрок нам очень необходим. С подписанием Александра наши шансы на попадание в плей-офф должны возрасти», — считает спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

В сезоне-2024/25 Александр Мальцев провел 50 матчей за «Химки», набирал в среднем 9,3 очка, совершал 4,2 подбора за игру. По этим показателям он входил в топ‑5 подмосковного клуба. Баскетболист является воспитанником московских спортшкол «Тринта» и ЦСКА, привлекался в состав молодежной сборной России U20.

Напомним, что накануне подписал контракт с «Металлургом» еще один топовый баскетболист. Усилил магнитогорский коллектив действующий чемпион Суперлиги Максим Кандаков. В сезоне-2024/2025 он стал победителем турнира в составе клуба «Темп-СУМЗ» из Ревды. Он выступает на позиции атакующего защитника.