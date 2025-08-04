Определились все участники Кубка России по баскетболу

В мужском турнире сыграют 33 команды, в женском — 27

Российская федерация баскетбола провела жеребьевку Кубка России среди мужских и женских команд. В двух турнирах выступят 60 клубов, в том числе и четыре коллектива из Челябинской области. Честь Южного Урала в Кубке России будут защищать клубы «Челбаскет» и «Славянка-ЧКПЗ», а также мужская и женская команды «Металлург» из Магнитогорска, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В мужском турнире на первом этапе в борьбу вступят 16 команд — представители Высшей лиги, молодежные команды клубов Единой лиги ВТБ и любительский коллектив БК «Московский». Две южноуральские команды эту стадию турнира пропускают и начнут свое выступление с 1/16 финала.

Челябинский клуб «Челбаскет» сыграет в двухматчевом противостоянии с победителем первого этапа турнира, обладателем Кубка С. Н. Тараканова. Магнитогорский «Металлург» сразится с грозненским «Динамо». В 1/8 финала в борьбу вступят 6 лучших клубов Суперлиги по итогам прошлого чемпионата, а в четвертьфинале два представителя Единой лиги ВТБ — «Пари-НН» и «МБА-МАИ».

По схожему формату пройдет и розыгрыш Кубка России среди женских команд, в нем примут участие 27 клубов. «Славянка-ЧКПЗ» и «Металлург» начнут турнир с первой стадии, который пройдет 14—16 сентября. Причем они попали в одну группу и сыграют между собой, а также «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) и «Енисей-2» (Красноярск). Победитель группы отправится в «Финал четырех» Кубка Д. Я. Берлина, а его финалисты отправятся в основную сетку турнира, то есть 1/8 финала Кубка России.

Напомним, что все четыре команды Челябинской области уже начали подготовку к старту нового сезона. «Челбаскет» и «Металлург» выступят в Суперлиге, а «Славянка-ЧКПЗ» и ЖБК «Металлург» — в Высшей лиге чемпионата России.