Баскетбольный клуб «Металлург» усилился чемпионом Суперлиги

В сезоне-2025/2026 за магнитогорскую команду будет выступать Максим Кондаков

Магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» продолжает формировать состав перед стартом сезона-2025/2026 в Суперлиге. Очередным новобранцем южноуральцев стал действующий чемпион турнира Максим Кондаков. Атакующий защитник минувший сезон провел за «Темп-СУМЗ» из Ревды, вместе с которым завоевал золотые медали Суперлиги, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

Новобранец «Металлурга» в прошлом сезоне не так часто появлялся в стартовом составе команды «Темп-СУМЗ». Из 26 поединков он лишь пять раз начинал матчи с первых минут. Но все же получал достаточно игрового времени: в среднем Максим Кондаков проводил около 14 с половиной минут за матч, набирая по 7,6 очка.

«Максим — очень техничный игрок. Болельщикам всегда приятно смотреть за такими баскетболистами. В своем арсенале он имеет хороший бросок как с дальней, так и с ближней дистанции. Селекция на этом не заканчивается. Мы продолжаем искать варианты для глубины состава», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Отметим, что Максим Кондаков выступает на позиции атакующего защитника и будет конкурировать за место в составе с Ярославом Венниковым, Даниилом Юрковым и Григорием Скрынником.