Хоккеисты «Трактора» провели тренировку с юными спортсменами с ментальными особенностями

Для ребят устроили экскурсии и вручили подарки

«Помимо того что я являюсь организатором, я мама особого ребенка, участника команды, который сейчас тоже на тренировке. Мы ходили всей семьей на массовое катание в „Уральскую молнию“, ставили сына на коньки и видели, как там в коробке занимаются хоккеисты. Были в восторге и задумались: почему нет такой секции для особенных ребят? Это командный вид спорта, решающий основной дефицит аутизма — проблему с социализацией, когда у ребят не хватает достаточного уровня коммуникации и взаимодействия»,

— рассказала организатор Центра развития культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Территория успеха» Елена Левина.

«Сейчас у нас есть время заниматься такими делами, встречами, я думаю, что это правильно. Надо их больше проводить. И для ребят хорошо, и для нас — пообщаться, посмотреть с другой стороны этот мир. Для меня эти ребята — они такие же, как и остальные дети. Сначала они нас стеснялись, может, даже немного боялись, но у нас все ребята добрые, у всех почти есть свои дети. Нам хватило минуты две-три, раскочегарили их, и они начали спокойно с нами играть. Они такие же обычные дети. Просто нужно быть добрее, улыбаться побольше, тогда и они к тебе будут тянуться»,

— отметил форвард ХК «Трактор» Никита Тертышный.

В челябинской ледовой арене имени В. К. Белоусова, команда юных спортсменов, занимающихся специальным хоккеем, «Территория успеха», потренировалась с основной командой ХК «Трактор». Кроме того, для детей провели экскурсии по подтрибунному помещению, музею «черно-белых» и вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба челябинской команды.«Территория успеха» — это первая челябинская команда с разновидностью адаптивного хоккея для людей с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Ребята начали заниматься в ноябре прошлого года, а на коньки встали феврале. В конце регулярного чемпионата КХЛ юные хоккеисты побывали на матче «Трактора», а теперь лично познакомились с игроками и вышли с ними на лед.Сначала для детей провели экскурсию по подтрибунному помещению. Они побывали в кабинете у инженера челябинской команды, встретились с игроками и тренерским штабом «черно-белых». Позже юные спортсмены вышли на лед с хоккеистами, потренировались и понаблюдали, как взаимодействуют профессиональные хоккеисты.После тренировки юные хоккеисты подарили свои плакаты и рисунки с пожеланиями. Их повесят в раздевалке «черно-белых». Кроме того, для ребят провели экскурсию в музее «Трактора» и вручили подарки.Добавим, что в эти выходные хоккеисты «Трактора» примут участие в благотворительном празднике «Добрый лед». Мероприятие посвящено Всемирному дню распространения информации об аутизме.