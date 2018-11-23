/ Шестым в стране по количеству спортсменов, выступающих за сборные РФ, стал Южный Урал

В состав российских команд по различным видам спорта сейчас входят около 700 жителей Челябинской области.

Челябинская область занимает 6 место среди всех субъектов Российской Федерации по количеству спортсменов в сборных страны. Почти 700 южноуральцев добились высоких показателей, и попали в команды, представляющие Россию на соревнованиях. Это цифра показывает, какая работа по поддержке развития молодежного спорта была проведена на Южном Урале.

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из областного бюджета регулярно выделяются средства на проведение спортивных мероприятий, а также на расходы по участию спортсменов во всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях и соревнованиях. В прошлом году сумма, направленная на развитие спорта среди молодежи, превысила 2 миллиарда 700 миллионов рублей.

В Челябинской области развито спортивное движение. Регион славится профессиональными спортсменами, которые являются чемпионами мира, Европы, призерами Олимпийских игр. Наши тренеры готовят лучших спортсменов для страны. Считаю, что мы должны и дальше поддерживать начинания молодежи в спорте. У талантливых детей должна быть возможность проявить себя, поэтому важно, чтобы спортивные секции были доступны молодым южноуральцам. — прокомментировал глава Борис Дубровский.

В области создана и реализуется система подготовки будущих олимпийцев, для этого открыты 140 заведений, в которых тренируются больше 83 тысяч человек. 368 спортсменов из Челябинской области входят в состав сборных по олимпийским видам спорта, еще 330 по не олимпийским видам.