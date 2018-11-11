/ Глава Сосновского района исполнил вальс на Кубке по спортивным бальным танцам

Он месяц репетировал номер открытия.

Юные танцоры из Челябинской области и других регионов в эти выходные собрались в Сосновском районе на Кубке по спортивным бальным танцам. Мероприятие проходит уже в пятый раз при поддержке главы района, но только второй год соревнования становятся настолько масштабными. Участие в «Стихии танца» приняли 450 спортсменов от 5 до 15 лет. Не остался в стороне и глава Сосновского района Евгений Ваганов. Он разучил вальс и исполнил его на открытии Кубка.

Губернатор своим примером нам показывает сдачу норм ГТО, и я решил сделать сюрприз, который обещал детям в прошлом году. Выступил сам. Репетировал около месяца, занимался после работы. Если бы я в детстве танцевал, было бы несложно, а тут пришел с нуля. Оказывается, танцы это такой труд! — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Ваганов.

Отметим, что для участия пригласили также мастеров спорта из Москвы и Московской области, финалистов по латино-американскому секвею. Они выступили в показательной вечерней программе.