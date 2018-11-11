Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.85 +0.63 75.81 +0.14
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Глава Сосновского района исполнил вальс на Кубке по спортивным бальным танцам

Глава Сосновского района исполнил вальс на Кубке по спортивным бальным танцам

Он месяц репетировал номер открытия.
сегодня в 14:02
  |  Общество

Юные танцоры из Челябинской области и других регионов в эти выходные собрались в Сосновском районе на Кубке по спортивным бальным танцам. Мероприятие проходит уже в пятый раз при поддержке главы района, но только второй год соревнования становятся настолько масштабными. Участие в «Стихии танца» приняли 450 спортсменов от 5 до 15 лет. Не остался в стороне и глава Сосновского района Евгений Ваганов. Он разучил вальс и исполнил его на открытии Кубка.

Губернатор своим примером нам показывает сдачу норм ГТО, и я решил сделать сюрприз, который обещал детям в прошлом году. Выступил сам. Репетировал около месяца, занимался после работы. Если бы я в детстве танцевал, было бы несложно, а тут пришел с нуля. Оказывается, танцы это такой труд! — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Ваганов.

Отметим, что для участия пригласили также мастеров спорта из Москвы и Московской области, финалистов по латино-американскому секвею. Они выступили в показательной вечерней программе.

Общество
На территории Южного Урала могут построить ветряную электростанцию
09.11.2018
На территории Южного Урала могут построить ветряную электростанцию
Культура
Постановка челябинского театра танца имеет шанс получить «Золотую маску»
06.11.2018
Постановка челябинского театра танца имеет шанс получить «Золотую маску»
Общество
Маленькая челябинка перетанцевала профессионалов на шоу «Лучше всех»
06.11.2018
Маленькая челябинка перетанцевала профессионалов на шоу «Лучше всех»
Общество
Челябинка выбыла из проекта «Танцы» из-за трещины со смещением
04.11.2018
Челябинка выбыла из проекта «Танцы» из-за трещины со смещением
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Наука
О возможном землетрясении в Катав-Ивановске теперь предупредит «шепот Земли»
сегодня в 14:51
О возможном землетрясении в Катав-Ивановске теперь предупредит «шепот Земли»
Общество
Глава Сосновского района исполнил вальс на Кубке по спортивным бальным танцам
сегодня в 14:02
Глава Сосновского района исполнил вальс на Кубке по спортивным бальным танцам
Общество
Лучший ГЛК России находится на Южном Урале
сегодня в 13:05
Лучший ГЛК России находится на Южном Урале
Общество
Морозить продолжает в Челябинской области
сегодня в 12:10
Морозить продолжает в Челябинской области
Общество
Огурцы и молоко стали дороже в ноябре
сегодня в 11:57
Огурцы и молоко стали дороже в ноябре
Хоккей
Российские юниоры выиграли Мировой кубок вызова под руководством тренера «Челмета»
сегодня в 10:55
Российские юниоры выиграли Мировой кубок вызова под руководством тренера «Челмета»
Общество
Борис Дубровский возглавил рейтинг упоминаний в социальных сетях
сегодня в 08:00
Борис Дубровский возглавил рейтинг упоминаний в социальных сетях
Общество
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
вчера в 15:49
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6