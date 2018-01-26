/ Названы южноуральские спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры

Олимпийский комитет обнародовал состав команды.

Южноуральцы выступят на соревнованиях по шорт-треку, хоккею, керлингу и фристайлу, а также — хоккейных матчах. Состав команды «Олимпийские спортсмены из России» для участия в зимних играх в Пхенчхане опубликован на официальном сайте Олимпийского комитета России.

В список вошли 169 спортсменов. — подытожили в Олимпийском комитете.

В Южную Корею отправится керлингистка Виктория Моисеева из Миасса, в соревнованиях по шорт-треку примет участие Екатерина Ефременкова из Челябинска. В числе южноуральских хоккеистов, попавших в сборную, — Николай Прохоркин, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Василий Кошечкин и Сергей Мозякин. За победу также поборются фристайлисты Егор Коротков из Трехгорного, уроженец Аши Игорь Омелин и Анастасия Чирцова из Магнитогорска.

Напомним, зимние Олимпийские игры начнутся в Южной Корее 9 февраля и завершатся 25 февраля.

