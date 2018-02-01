/ Виталий Мутко выразил горечь в связи с оправданием российских олимпийцев

Вице-премьер заверил, что РФ окажет спортсменам необходимую поддержку в исковых процедурах.

Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда после удовлетворения апелляции 28 российских спортсменов. Вице-премьер отметил, что никто не сомневался в «чистоте» представителей страны. Также Мутко отметил, что спортсмены будут заявлены на олимпиаду в случае, если есть квоты.

Хорошие новости, но с горечью. Если откровенно говорить, то не совсем такого мы ожидали решения, но все-таки исходили из того, что во всех этих слушаниях и комиссиях WADA настолько поверхностные обвинения, поспешные, без обоснований. — передает Lenta.ru слова вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Напомним, ранее стало известно, что Ольга Фаткулина вернула себе место среди российских спортсменов на Олимпийских играх. Южноуральская конькобежка, узнав о своем отстранении, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В итоге решение Международного олимпийского комитета было аннулировано для нее и еще 27 спортсменов, частично аннулировано — для 11.

