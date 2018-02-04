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Южноуральские журналисты поборолись за кубок СМИ

В соревнованиях приняли участие более 100 сотрудников средств массовой информации.
сегодня в 14:12
  |  Спорт

Межрегиональный кубок СМИ-2018 по горным лыжам, сноуборду и картингу состоялся в эту субботу, 3 февраля, на горнолыжном курорте «Банное». В уже традиционных соревнованиях приняло участие рекордное количество регионов. Главный приз второй год подряд завоевала команда Союза журналистов Челябинской области.

Команда Союза журналистов Челябинской области второй год подряд в жесткой конкурентной борьбе завоёвывает право хранить этот символ победы у себя! Мы сердечно поздравляем коллег из Башкортостана и Тюменской области с призовыми местами Межрегионального кубка СМИ-2018! А команды из Пермского края, Свердловской области, Клуба-пресс-служб Челябинской области, телекомпании «Восточный экспресс», журнала «Выбирай», телекомпании ТВИН, службы внешних связей администрации Магнитогорска, сборной СМИ Нагайбакского района, сборной журнала «Особый формат», сборной «Российской газеты» из Екатеринбурга и Челябинска и группы «Знак» поздравляем с победой в отдельных номинациях. — рассказала председатель правления Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко.

Всего на мероприятии собралось 20 команд из шести регионов. В качестве почетного гостя журналистам и сотрудникам пресс-служб представили заместителя председателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого.

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