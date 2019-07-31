В Токио представили олимпийские медали

Все награды изготовлены из переработанных материалов.

За год до торжественной церемонии открытия, Олимпийские игры 2020 года обрели главный атрибут – медали.

Создание наград началось еще два года назад, и без преувеличения, в их изготовлении поучаствовали все жители Японии. Тогда по всей стране были установлены пункты приема мобильных телефонов, игровых приставок, планшетов и ноутбуков. За два года удалось собрать около 79 тонн устройств. Жители страны с удовольствием сдавали старую и ненужную технику, желая стать частью Олимпийских игр.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда награды Олимпиады изготавливаются из переработанных материалов. Серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр 2016 года были примерно на треть сделаны из вторсырья. Но впервые награды будут полностью состоять из драгоценных металлов, извлеченных из гаджетов.

«Надеюсь, медали станут символом дружбы атлетов и данью уважения их усилиям и спортивной славе», – рассказал дизайнер наград Дзюнити Каваниси, директор Японской ассоциации дизайнеров.

Также стоит отметить не сами награды, но и чехлы и ленты для них. В их дизайне тесно переплетены дань древним японским ремесленным традициям и олимпийские ценности.

Чехлы изготовлены из ясеня, логотип Игр будет аккуратно вплетен в узор дерева. Поэтому каждое изделие уникально и индивидуально. А в лентах будут отражаться традиционные японские мотивы, демонстрировать единство и разнообразие японского народа.

«Нам удалось создать идеальный баланс между внешним видом медалей и лентами. Жаль, что я не спортсмен и не смогу насладиться моментом, когда награда коснется моей груди», – отметил Рёхей Мията, руководитель комиссии, выбиравшей дизайн наград.

Летние Олимпийские игры в Токио станут уникальными. Во многом благодаря экологическим инициативам Оргкомитета. Известно, что форма факелоносцев эстафеты олимпийского огня будет частично изготовлена из переработанных пластиковых бутылок, а подиумы для церемоний награждения из бытовых отходов, собранных по всей стране и в прибрежных водах.

Международный олимпийский комитет и Оргкомитет «Токио-2020» надеются, что стремление общества к использованию вторичного сырья не ограничится лишь изготовлением атрибутов Игр, и продвинется гораздо дальше.