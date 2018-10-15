/ 144 медали привезли южноуральские аграрии с выставки «Золотая осень»

Награды получили «здоровые продукты», которые производят в Челябинской области.

Делегация Челябинской области вернулась из Москвы со 144 медалями. Этот «урожай» аграрии привезли с выставки «Золотая осень». Сельхозтоваропроизводителей не один раз отметили во время мероприятия, 92 раза «золотом», а южноуральский стенд удостоился гран-при.

Нам в очередной раз есть что показать. Стенд, единственный в УрФО, вызвал живой интерес у посетителей и специалистов. Благодарен всем, кто принимал участие в организации. Максимальная благодарность тем, кто выставлялся на стенде, чьи инициативы мы и показали. — прокомментировал достижения губернатор Борис Дубровский.

На стенде был «Уйский пармезан», овсяные кисели, грудка цыпленка «в вакууме», льняное масло. Все продукты из категории «здоровое питание». Два южноуральских производителя молока, «Первый вкус» и «Чебаркульское молоко», получили российский знак качества. Работницам компании «Ситно» вручили госнаграду.

На развитие сельского хозяйства Южного Урала уже в следующем году выделят 100 миллионов рублей. Все деньги пойдут на субсидии аграриям.