/ Выставка театральных костюмов откроется в Челябинске

Наряды из постановок разных эпох выставят в театре оперы и балета.

Театр оперы и балета в ноябре откроет свои двери для посетителей выставки театральных костюмов. На третьем этаже храма культуры будет представлено больше тридцати сценических образов, используемых в разных спектаклях. Наряды привели в порядок, а некоторые даже дополнили специально к мероприятию.

Для выставки все костюмы были отреставрированы. Например, шубу Хованского с постановки 1979 года «Хованщина» мы украсили мехом и изготовили к ней головной убор. — рассказывает заслуженный работник культуры России, Римма Кириллова.

В экспозиции будет не только шуба Хованского, но и такие экземпляры, как фрак Онегина, плащ короля Сигизмунда, платье Мюзетты и многие другие. Гвоздем программы будет старинный царский костюм, который был подарен челябинским декораторам Большим театром около двадцати лет назад.