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/ Лучшие работники агропрома получили премии от Бориса Дубровского

Лучшие работники агропрома получили премии от Бориса Дубровского

Мероприятие прошло в театре драмы имени Наума Орлова.
сегодня в 18:25
  |  Общество

Сегодня, 31 октября, состоялся торжественный прием посвященный завершению сельскохозяйственного года. Лучшие работники агропромышленности получили денежные премии из рук главы региона.

Потенциал внешнеторгового сотрудничества в сфере АПК мы представляли на форумах России и Казахстана, в Сочи, в Санкт-Петербурге, в Средней Азии. И впредь продвижение южноуральской продукции на мировой рынок будет в числе наших приоритетов. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона также отметил, что в виде государственной поддержки в этом году было инвестировано 4.4 миллиарда рублей, и напомнил, что работа по благоустройству сельских территорий продлится в рамках программы «Реальные дела».

Всего награждение прошло по более чем 30 номинациям, в числе которых лучшие механизаторы, операторы машинного доения и бригадиры по животноводству, лучшие агрономы, в переработке — лучшие кондитеры и лучшие мастера цельномолочной и кисломолочной продукции. Помимо того, наградили также птицефабрики, рыбоводные хозяйства и лучших фермеров.

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