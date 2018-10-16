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/ Доставка от Boxberry для e-commerce: подключайтесь с выгодой

Доставка от Boxberry для e-commerce: подключайтесь с выгодой

Федеральная служба доставки помогает выйти на общероссийский рынок и увеличить продажи.
сегодня в 09:15
  |  Общество

С каждым годом онлайн-шопинг пользуется все большей популярностью. По оценке агентства Data Insight спрос на товары через интернет за 2017 год вырос на 22%. По данным службы доставки Boxberry, количество отправлений из интернет-магазинов Челябинска за первую половину 2018 года возросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Чаще всего посылки с заказами из Челябинска отправляются в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Наибольшей популярностью пользуются чай и кофе, товары для животных, косметика и игрушки.

Сотрудничество с Boxberry открывает для интернет-магазинов новые возможности и позволяет получить дополнительную прибыль. В начале работы с компанией онлайн-площадки могут пользоваться более выгодными условиями.

Зарегистрируйтесь в личном кабинете Boxberry в период с 01.09.2018 по 30.11.2018 и введите промокод ONLINE. Вы получите бонус на старт — 1000 рублей на услуги службы доставки. Этой суммой можно воспользоваться в любой момент. Передавать заказы на доставку интернет-магазин может сразу после регистрации на сайте Boxberry. В настоящий момент в Челябинске работает 38 отделения Boxberry, и 28 из них принимают отправления от местных онлайн-магазинов.

Ольга Иванова, владелица магазина здорового питания «Сила Еды», рассказывает о сотрудничестве с Boxberry:

Изначально я открыла для себя службу доставки Boxberry, когда делала покупки в других интернет-магазинах. Сразу оценила удобство и комфорт при оформлении заказов. И когда встал вопрос о выборе службы доставки для своего бизнеса, я заключила договор с Boxberry. Так у нас появилась возможность отправлять посылки по всей России, по выгодным тарифам и в короткие сроки.

С помощью Boxberry предприниматели e-commerce могут существенно расширить географию продаж. Компания предлагает оперативную доставку заказов в 479 города России и курьерскую доставку в 600 населенных пунктов. Boxberry обеспечивает строгий контроль за соблюдением сроков и оперативно перечисляет интернет-магазинам средства за выданные заказы.

Выгодные тарифы действуют как для популярных направлений, так и для отдаленных регионов. К примеру, стоимость доставки из Челябинска в Москву составит от 231 рубля, в Санкт-Петербург — от 257 рублей, а в Екатеринбург — от 179 рублей.

Зарегистрируйтесь на сайте Boxberry и развивайте свой бизнес вместе с надежной службой доставки!

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