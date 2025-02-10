Уральский Халк сыграет в баскетбол на медиатурнире «АнгелБаскет» в Челябинске

Звезда смешанных единоборств Иван Штырков станет капитаном одной из команд

Звезды шоу-бизнеса, политики и спорта соберутся вместе, чтобы сразиться на баскетбольной площадке в рамках благотворительного турнира «АнгелБаскет» в Челябинске. Звезда ММА Иван Штырков, а также топовые челябинские спортсмены Денис Ярцев, Татьяна Минина, Андрей Зубков вместе с актерами популярного сериала «Молодежка» порадуют 20 февраля челябинцев своим умением обращаться с баскетбольным мячом, сообщают организаторы мероприятия.

Благотворительский турнир «АнгелБаскет» по баскетболу 3×3 пройдет в Челябинске уже в третий раз. В этом году он соберет суперзвездный состав. В составе команд-участниц сыграют известные политики, депутаты, спортсмены, медийные личности и актеры. Одной из главных звезд предстоящего события станет топовый боец смешанного боевого единоборства ММА Иван Штырков. За внешнее сходство с киногероем и манеру поведения на ринге болельщики прозвали его Уральским Халком. Президент Академии единоборств RCC специально приедет в южноуральскую столицу из Екатеринбурга.

Подтвердили свое участие в турнире и известные челябинские спортсмены. Среди них дзюдоист Денис Ярцев, тхэквондистка Татьяна Минина, бадминтонист Владимир Иванов. Приедут на Южный Урал и топовые баскетболисты Сергей Моня и Андрей Зубков. На челябинский корт также выйдет медийная баскетбольная команда «БК-10» во главе с Виктором Щетковым. В числе гостей актеры популярного спортивного сериала «Молодежка» Иван Мулин, Матвей Зубалевич и Максим Пушненков.

«Турнир совмещает форматы: красочного ивента с танцевальными и музыкальными номерами, точек активностей от партнеров, а главное — баскетбольных баталий между „звездными“ командами. На корт выйдут представители медиа- и бизнес-индустрии, известные персоны и профессиональные спортсмены. Баскетбол — это игра, в которую могут играть все», — считают в региональной Федерации баскетбола (она главный организатор предстоящего события).

Мероприятие пройдет 20 февраля 2025 года в 18:00 в World Trade Centre (проспект Ленина, 35). Четыре команды сразятся в баталиях в формате 3×3 (четыре спортсмена в одной команде, игра проходит на специальном корте с одним баскетбольным кольцом). Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на помощь двум детям с онкологическими заболеваниями, а также маме одного из юных баскетболистов.

Организаторами турнира выступят Федерация баскетбола Челябинской области, клуб «Челбаскет», благотворительное движение «Искорка Фонд» и проект-преображение «Красота в тебе». Мероприятие пройдет при содействии Фонда поддержки спорта.

Фото: Академия единоборств РМК (RCC), Федерация баскетбола Челябинской области.

Возрастное ограничение: 6+