750 тысяч рублей собрали на благотворительном медиатурнире «АнгелБаскет» в Челябинске

Средства пойдут на оплату сложнейшей процедуры для шестилетнего Романа

Сегодня, 25 августа, в Челябинске в Саду камней во второй раз прошел благотворительный проект по медиабаскетболу 3×3 «АнгелБаскет». Участие в нем приняли не только спортсмены, но и представители предприятий, а также известные челябинцы и уроженцы Челябинской области. Взносы за участие команд пошли на помощь онкобольным детям, подопечным благотворительного фонда «Искорка». Всего удалось собрать 750 тысяч рублей, передает ИА «Первое областное».

Гостей и участников проекта поприветствовала общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она отметила, что очень рада появившейся в Челябинской области традиции сочетания спорта и благотворительности и рассказала, что сегодня деньги собирали для шестилетнего Романа, который большую часть своей жизни борется с онкологией.





«По медицинской квоте он бесплатно получил лечение, его прооперировали, сейчас опухоль не растет. Но говорить о полном выздоровлении мы пока не можем. Ему нужно сложнейшее молекулярно-генетическое исследование, которое пока у нас не делается. Именно для этого мы сегодня и собрались: поболеть за наши команды и собрать ребенку деньги на лечение»,— сказала Ирина Текслер.

Маленький Рома с двух лет живет с опухолью ЦНС. После операции и ряда процедур он заново учился ходить и сидеть. Но болезнь еще не побеждена: для уточнения диагноза и подбора правильного лечения необходимо молекулярно-генетическое исследование. Его стоимость — более 170 тысяч рублей.





Организаторам, игрокам и спонсорам удалось собрать 750 тысяч рублей. А значит, собранные деньги пойдут на лечение и других подопечных фонда «Искорка».







К слову, в прошлом году удалось собрать 650 тысяч рублей. Тогда средства собирали на лечение двух детей.