Благотворительный турнир «АнгелБаскет» проведут в Саду камней в Челябинске

Вырученные средства будут направлены на помощь ребенку с онкологией

В Челябинске состоится второй по счету благотворительный медиа-турнир по баскетболу 3×3 «АнгелБаскет». В этот раз состязания с участием бизнес-команд и известных людей региона состоятся на открытой площадке — в Саду камней у Исторического музея. Все вырученные средства от проведения турнира будут направлены на помощь ребенку с онкологией, сообщают организаторы мероприятия.

Соревнование пройдет в рамках мероприятия «Открытие благотворительного фонда «Энергия добра». Инициатором его открытия и главным меценатом является федеральная сеть АЗС Tamic Energy, которая уже на протяжении двух лет помогает детям с ограниченными возможностями.

«В этом году было принято решение официально открыть фонд и в рамках городского семейного праздника рассказать о уже проделанной работе, планах на ближайшее время и дать возможность всем гостям праздника проявить свою социальную активность. Хочется сказать большее спасибо баскетбольному клубу „Челбаскет“ и Федерации баскетбола Челябинской области за то, что откликнулись на наше предложение сделать этот праздник насыщенным на яркие положительные эмоции!», — говорит представитель совета фонда «Энергия Добра» Анатолий Петров.

В феврале 2024 года «Челбаскет» провел дебютный турнир, который собрал всех неравнодушных к игре с оранжевым мячом и помощи онкобольным детям. Известные люди города, профессиональные спортсмены и любители баскетбола приняли участие в баталиях.

В этот раз турнир пройдет 25 августа с 13:00 до 16:30 в Саду камней (парковка Краеведческого музея) в формате баталий 3×3 среди бизнес-команд. Также в рамках соревнований сыграют коллективы женской любительской лиги «Women’s лига» и медиа-команда.

«Для нас „АнгелБаскет“ — не просто баскетбол в интересном месте с интересными людьми. Это проект, который создан, чтобы привлекать как можно больше людей к общему доброму делу. Мы проводим уже второй подобный турнир, и в этот раз „АнгелБаскет“ пройдет в рамках бизнес-турнира. Мы уже видим, как хорошо откликается бизнес-сообщество на баскетбольные ивенты. А 25 августа насладимся красивым баскетболом, а еще поможем ребенку сражаться с тяжелой болезнью!», — отметила генеральный директор БК «Челбаскет» Ольга Алейникова.

Вырученные средства будут направлены на помощь ребенку с онкологией — Роману Сагманову. Ему 6 лет, четыре из которых он живет с опухолью ЦНС. Мальчик проходит лечение с 2020 года, за это время ему частично удалили опухоль, он прошел курсы химио- и протонной терапии, снова учился сидеть и ходить. Рома очень любит игровые активности на свежем воздухе, а еще английский язык: уже знает весь алфавит.

Для уточнения диагноза и подбора терапии требуется молекулярно-генетическое исследование. Сумма сбора, объявленного БД «Искорка Фонд», составляет 172 800 рублей.

Организаторы турнира — баскетбольный клуб «Челбаскет», бизнес-клуб «Окружение», проект-преображение «Красота в тебе» и благотворительный фонд помощи детям — «Искорка Фонд».

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