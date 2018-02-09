/ «Уральская молния» Лидия Скобликова отказалась ехать на Олимпийские игры из-за «беззакония»

Знаменитая конькобежка посетит уральские города вместо корейских.

Знаменитая конькобежка Лидия Скобликова отказалась ехать на Олимпийские игры после скандала, связанного с российскими спортсменами. По словам шестикратной олимпийской чемпионки, проигнорировать важное событие ее вынудило беззаконие. «Уральская молния» предпочла провести время на родине, в уральских городах.

Недели три назад я пришла в олимпийский комитет, у нас уже был оплачен проезд на Игры. Я сказала, что не поеду. Вот не хочется мне ехать на Олимпиаду, где такое беззаконие. Я променяла Олимпийские игры на поездку в Екатеринбург и Златоуст. Мне интереснее побывать здесь, с людьми. Мое пребывание в этих городах важнее, чем в Южной Корее. — цитирует ТАСС Лидию Скобликову.

Конькобежка будет почетным гостем на конькобежных соревнованиях в Златоусте.

Напомним, на Олимпийские игры в Пхенчхан не смогли попасть 47 олимпийцев, получивших оправдание в Спортивном арбитражном суде. МОК так и не отправил приглашение, обжалование этого решения не принесло результата.

Открытие Олимпийских игр состоится сегодня, 9 февраля, в 16:00 по Челябинску.