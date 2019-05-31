/ «Уральскую молнию» модернизируют к саммитам ШОС и БРИКС

На все работы из областного бюджета выделят 122 миллиона рублей.

В Челябинске к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС модернизируют ледовый дворец «Уральская молния». На время проведения международного мероприятия во дворце будет организован медиацентр. Для этого изменят систему освещения, а также проведут капитальный ремонт здания. На все работы из областного бюджета будет выделено 122 миллиона рублей.

Дополнен перечень мероприятий, включающий в себя расходы по модернизации систем освещения, капитальный ремонт здания, на работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, на подготовку проектно-сметной документации капитального ремонта кровли, помещений и фасадов зданий, систем освещения и автоматического водорезерва. — отметил исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер.

Дворец «Уральская молния» носит имя шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой, и был открыт в 2005 году. Помимо конькобежного спорта здесь тренируются хоккеисты, фигуристы игроки в керлинг, а так же представители шорт-трека.

Дворец принимает в своих стенах множество соревнований российского и международного уровня. В их числе этапы Кубка мира и чемпионат Европы по конькобежному спорту.