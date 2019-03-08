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/ Легендарной Олимпийской чемпионке Лидии Скобликовой исполнилось 80 лет

Легендарной Олимпийской чемпионке Лидии Скобликовой исполнилось 80 лет

«Уральская молния» празднует свой день рождения сегодня, 8 марта.
сегодня в 13:02
  |  Общество

Свой юбилей сегодня, 8 марта, празднует единственная в истории шестикратная Олимпийская чемпионка, прославленная конькобежка Лидия Скобликова. Легендарной спортсменке, чей рекорд по числу завоеванных золотых медалей держится уже больше полувека, исполнилось 80 лет.

Лидия Павловна до сих пор является самой титулованной конькобежной в истории игр. На Олимпийских играх 1964 года в Токио она стала абсолютной чемпионкой. Два года подряд, в 1963 и 1964, Лидия Скобликова выигрывала все гонки на чемпионате мира, а по ходу карьеры установила несколько мировых рекордов.

Думаю, меня вылепил Урал. Я жила в Златоусте, где везде горы. Идешь в школу — огибаешь гору. Есть три копейки на трамвай, но их откладываешь, чтобы в субботу хватило на кино. Бежишь по горам — быстрее, быстрее. Хочешь не хочешь, они готовили из тебя спортсмена. — рассказывала Лидия Скобликова в интервью «Спорт-Экспрессу».

За спортивные достижения Лидия Павловна получила прозвище «Уральская молния». А теперь такое имя носит ледовый дворец в Челябинске, внутри которого организован музей, где особое место занимает экспозиция в честь Скобликовой.

Отметим, что центр «Уральская молния» в конце 2018 года также отпраздновал юбилей. Спортивной школе Олимпийского резерва исполнилось 50 лет.

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