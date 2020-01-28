«Уральская молния» меняет своё название

К ледовому дворцу присоединится новое здание для занятий шорт-треком.

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Совсем скоро в Челябинске заработает новый ледовый дворец по шорт-треку. И он находится рядом с известной «Уральской молнией». Поэтому было принято вполне логичное решение — объединить эти два дворца в один центр спортивной подготовки и дать комплексу новое название.

«Переименовать областное бюджетное учреждение «Ледовый Дворец „Уральская молния“" в Областное бюджетное учреждение „Региональный центр спортивной подготовки по конькобежному спорту имени Лидии Павловны Скобликовой“», — дал распоряжение и.о. председателя правительства Челябинской области Виктор Мамин.

В руководящем составе дворца изменений не предвидится. Директором нового комплекса также останется Денис Лопатышкин. Он подчёркивает, что все культурно-массовые мероприятия, которые проводятся в действующей «Уральской молнии» (например, массовое катание), будут действовать и дальше.

«Присоединение двора по шорт-треку позволяет нам в дальнейшем выстраивать новую систему работы более качественно в подготовке спортсменов. Логично, что это объединение становится центром спортивной подготовки по конькобежному спорту и по шорт-треку. Меняется лишь подход к работе. Он будет более качественный», — отметил Денис Лапотышкин.

Отметим, сейчас в построенном центре по шорт-треку ведётся активная отделочная работа. Открыть его планируют в самое ближайшее время. Его площадь составляет около пяти тысяч квадратных метров. В двухэтажном здании будет крытый каток 30 на 60 метров, три тренировочных зала, комфортные раздевалки и комнаты отдыха для спортсменов. Также будут трибуны на 150 посадочных мест. Здесь смогут проводить сборы спортсмены не только из Челябинской области, но и со всей России.