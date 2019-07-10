Алексей Текслер встретился с «Уральской молнией»

Одной из тем разговора стало развитие спорта в Челябинской области.

Сегодня, 10 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с олимпийской чемпионкой 1960 и 1964 годов Лидией Скобликовой. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Лидия Скобликова, которая по всему миру известна как «Уральская молния», — настоящая звезда конькобежного спорта. Спортсменка из Златоуста за время своей карьеры принесла СССР 6 золотых олимпийских медалей. Ее рекорд по количеству наград в коньках остается непобитым уже 55 лет.

«Именно такими людьми по праву гордится Южный Урал»,— отметил Алексей Текслер.

В разговоре Лидия Павловна и глава региона обсудили способы привлечения молодежи к спортивной сфере в родном регионе. Добавим, Алексей Текслер уже неоднократно высказывался о важности поддержки южноуральского спорта.