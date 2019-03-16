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/ Лидия Скобликова открыла домашний чемпионат России в «Уральской молнии»

Лидия Скобликова открыла домашний чемпионат России в «Уральской молнии»

Челябинск принял конькобежцев со всей России.
сегодня в 14:21
  |  Спорт

«Уральская молния» Лидия Скобликова открыла чемпионат по конькобежному спорту в челябинском дворце спорта. Прославленная спортсменка дала старт соревнованиям и приняла поздравления с 80-летием. День рождения Лидия Скобликова праздновала 8 марта.

На домашний чемпионат, проходящий в «Уральской молнии», съехались конькобежцы со всей России. Они готовы побороться за медали 16 и 17 марта.

На лед «Уральской молнии» выйдет немало известных спортсменов, добившихся успеха на международных соревнованиях. Среди них, например, Ольга Граф, Евгений Серяев, Евгения Мурашова, Дарья Качанова и другие. Выйдет на старт и титулованная челябинская конькобежка Ольга Фаткулина. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

В классическом и спринтерском многоборье среди мужчин и женщин будут разыграны 4 комплекта медалей между 80 спортсменами.

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