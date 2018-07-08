/ «Динамо-Уралочка» празднует победу в Кубке губернатора по водному поло

Южноуральские спортсменки обыграли сборную России.

Второй Кубок губернатора по водному поло, состоявшийся в Челябинске в начале июля, снова выиграли спортсменки из команды «Динамо-Уралочка». Южноуральские ватерполистки только один раз проиграли за время соревнований — уступили очко Японии. В остальном, демонстрируя хорошую командую игру, девушки уверенно шли к победе и даже сборная России не смогла обойти спортсменок.

Надеемся, что вы видели это вместе с нами! Это была игра высочайшего уровня! Матч сборной России и команды «Динамо-Уралочка» завершен со счетом 11:12 в пользу последних! — прокомментировали исход игры организаторы Кубка.

Напомним, что «Уралочка» во второй раз завоевывает приз Кубка губернатора по водному поло. Златоустовские спортсменки находятся в прекрасной форме. Знатоки ватерполо утверждали, что серьезную конкуренцию команде составляет сборная Японии, отправившая на соревнование самых сильных ватерполисток. Однако команда из Страны восходящего Солнца оказалась на 3 месте по итогам всех игр.