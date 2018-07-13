/ Борис Дубровский запустил обновленную «историческую» домну на ММК

Теперь производство на комбинате станет еще экологичнее.

Перед Днем металлурга на главном предприятии Магнитогорска запустили доменную печь № 1. Ее реконструировали меньше, чем за полгода, заменив все старые элементы на современные. Таким образом повысилась экологичность производства. Обновленную печь запускал в работу Борис Дубровский, как раз прибывший в Магнитогорск с рабочим визитом.

Теперь реконструированная доменная печь № 1 сможет отбирать запыленные газы от мест их образования, то есть сократить объем вредных выбросов на 600 тонн в год и улучшить условия труда металлургов.

Также в рамках проекта реконструкции доменной печи № 1 проведена реконструкция и дооборудование помещений, примыкающих к литейным дворам; построено здание блока вспомогательных помещений литейных дворов с размещением в нем насосно-аккумуляторной станции и заправочной насосной станции; оборудованы электропомещения, вентпомещения и помещения подготовки сжатого воздуха. Построена модульная компрессорная станция, произведено подключение комплекса литейных дворов к существующим сетям. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ММК.

Губернатор посетил несколько производств комбината и пообщался с сотрудниками.

Я рад, что Магнитогорский комбинат целенаправленно обновляется. Доменные цеха — это одно из ключевых звеньев металлургического производства. Важно, чтобы оно было прочным и отвечало современным требованиям. Что касается позиций комбината, то он усиливает свое присутствие в жизни региона по всем направлениям. У нас более 60% всей продукции региона приходится на металлургический сектор. В 2017 году группой ММК произведено почти 13 млн тонн стали — это 17% общего объема металлопродукции в России. На металлургов приходится больше половины (56%) налоговых платежей. Естественно, среди металлургических предприятий области ММК занимает первую позицию. Это уже позволило предприятию начать самую масштабную за последнее время экологическую программу, которая стартовала в 2017 году. В среднем это по 4 млрд рублей ежегодно. Объем социальных программ комбината превысил 2 млрд рублей. Эти деньги не из воздуха берутся, а из реального производства, которое должно быть технологичным и эффективным.

— подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что именно с доменной печи № 1 в 1932 году началась работа всего комбината.