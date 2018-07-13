Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.21 +0.11 72.68 -0.17
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:00
Кастинг телеведущих на ОТВ и «Восточный экспресс» пройдет онлайн
Все смогут следить за проектом«Лица».
/ Борис Дубровский запустил обновленную «историческую» домну на ММК

Борис Дубровский запустил обновленную «историческую» домну на ММК

Теперь производство на комбинате станет еще экологичнее.
сегодня в 16:42
  |  Общество

Перед Днем металлурга на главном предприятии Магнитогорска запустили доменную печь № 1. Ее реконструировали меньше, чем за полгода, заменив все старые элементы на современные. Таким образом повысилась экологичность производства. Обновленную печь запускал в работу Борис Дубровский, как раз прибывший в Магнитогорск с рабочим визитом.

Теперь реконструированная доменная печь № 1 сможет отбирать запыленные газы от мест их образования, то есть сократить объем вредных выбросов на 600 тонн в год и улучшить условия труда металлургов.

Также в рамках проекта реконструкции доменной печи № 1 проведена реконструкция и дооборудование помещений, примыкающих к литейным дворам; построено здание блока вспомогательных помещений литейных дворов с размещением в нем насосно-аккумуляторной станции и заправочной насосной станции; оборудованы электропомещения, вентпомещения и помещения подготовки сжатого воздуха. Построена модульная компрессорная станция, произведено подключение комплекса литейных дворов к существующим сетям. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ММК.

Губернатор посетил несколько производств комбината и пообщался с сотрудниками.

Я рад, что Магнитогорский комбинат целенаправленно обновляется. Доменные цеха — это одно из ключевых звеньев металлургического производства. Важно, чтобы оно было прочным и отвечало современным требованиям. Что касается позиций комбината, то он усиливает свое присутствие в жизни региона по всем направлениям. У нас более 60% всей продукции региона приходится на металлургический сектор. В 2017 году группой ММК произведено почти 13 млн тонн стали — это 17% общего объема металлопродукции в России. На металлургов приходится больше половины (56%) налоговых платежей. Естественно, среди металлургических предприятий области ММК занимает первую позицию. Это уже позволило предприятию начать самую масштабную за последнее время экологическую программу, которая стартовала в 2017 году. В среднем это по 4 млрд рублей ежегодно. Объем социальных программ комбината превысил 2 млрд рублей. Эти деньги не из воздуха берутся, а из реального производства, которое должно быть технологичным и эффективным. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что именно с доменной печи № 1 в 1932 году началась работа всего комбината.

Общество
Экологический парк и парк Победы продолжают облагораживать по поручению губернатора
сегодня в 16:10
Экологический парк и парк Победы продолжают облагораживать по поручению губернатора
Общество
Губернатор выразил надежду на хороший урожай после масштабного празднования Сабантуя
08.07.2018
Губернатор выразил надежду на хороший урожай после масштабного празднования Сабантуя
Спорт
«Динамо-Уралочка» празднует победу в Кубке губернатора по водному поло
08.07.2018
«Динамо-Уралочка» празднует победу в Кубке губернатора по водному поло
Общество
Губернатор предложил освещать саммиты ШОС и БРИКС ашинскому заводу светотехники
  
29.06.2018
Губернатор предложил освещать саммиты ШОС и БРИКС ашинскому заводу светотехники
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Хоккеисты «Трактора» проверили здоровье перед новым сезоном. Видео
  
сегодня в 21:32
Хоккеисты «Трактора» проверили здоровье перед новым сезоном. Видео
Происшествия
«Плывем». Дороги и переходы затопило в Челябинске. Видео
  
сегодня в 20:28
«Плывем». Дороги и переходы затопило в Челябинске. Видео
Происшествия
Проткнула возлюбленного шампуром на берегу озера
сегодня в 18:10
Проткнула возлюбленного шампуром на берегу озера
Общество
Челябинский школьник взял «золото» на чемпионате мира по математике
сегодня в 17:55
Челябинский школьник взял «золото» на чемпионате мира по математике
Общество
Рентабельный лен выращивают южноуральские аграрии
  
сегодня в 17:49
Рентабельный лен выращивают южноуральские аграрии
Происшествия
Иномарка на зимней резине лишилась бампера из-за сильного дождя в Златоусте
  
сегодня в 17:14
Иномарка на зимней резине лишилась бампера из-за сильного дождя в Златоусте
Происшествия
Две пожилые златоустовчанки едва не стали жертвами подставных сотрудников МЧС
сегодня в 16:59
Две пожилые златоустовчанки едва не стали жертвами подставных сотрудников МЧС
Общество
Борис Дубровский запустил обновленную «историческую» домну на ММК
сегодня в 16:42
Борис Дубровский запустил обновленную «историческую» домну на ММК
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6