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/ Жители Аши будут гулять два дня на 120-летнем юбилее

Жители Аши будут гулять два дня на 120-летнем юбилее

Губернатор Борис Дубровский поздравил жителей города.
сегодня в 10:52
  |  Общество

День города отметят жители Аши в предстоящие выходные. Празднование 120-летнего юбилея решили растянуть на два дня. 13 и 14 июля горожан ждут концерты, выступления артистов и народные празднества. Вместе с этим свой профессиональный праздник отметит Ашинский металлургический завод.

Южноуральский глава направил в адрес главы Ашинского района Виктора Лукьянова и жителей муниципалитета поздравление. Борис Дубровский отметил, что по историческим меркам этот срок короток, но на него пришлось множество значимых событий.

Вместе со всей страной Аша пережила драматичные и насыщенные событиями 120 лет, оставаясь надежной опорой уральской промышленности, городом патриотов и настоящих мастеров. Прочно укоренившиеся в Аше традиции самостоятельности и трудолюбия и сегодня помогают городу сохранять хорошие темпы социально-экономического развития. Как и прежде, уверенно и ровно бьется горячее сердце Ашинского металлургического завода. Крепко стоит на ногах малый и средний бизнес, созданы все условия для открытия новых предприятий, развития туристической отрасли. А главное — у жителей города достаточно таланта и деловой энергии, чтобы в полной мере реализовать возможности, которые дарит индустриальная история Аши и уникальная природа ее окрестностей. В юбилейный год я желаю всем ашинцам крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, мира и благополучия в семьях, уверенности в собственных силах и в будущем своей малой Родины! — говорится в поздравительном письме губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

13 июля в районном дворце культуры «Металлург» начнут празднование с общегородского концерта. В Аше откроются фестиваль национальных культур «Дружба», в рамках которого жители отметят праздник славянской культуры «День Ивана Купала». Общегородское шествие состоится 14 июля. На следующий день славянская культура сменится украинской, здесь пройдет областной фестиваль «Радянска Украина». Финалом юбилея станет гала-концерт фестиваля «Дружба» и фейерверк.

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