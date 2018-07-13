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/ Николай Басков, Стас Пьеха и хор «Бублика» поздравят южноуральских металлургов

Николай Басков, Стас Пьеха и хор «Бублика» поздравят южноуральских металлургов

Больше десятка выступлений ждет сталеваров в праздник.
сегодня в 08:42
  |  Культура

15 июля жители Челябинской области встретят один из наиболее значимых для региона профессиональных праздников. День металлурга отмечается отмечаются каждое третье воскресенье июля. Глава региона уже адресовал свои поздравления сталеварам. На очереди торжественные приемы, зажигательные выступления музыкантов и яркие шоу.

Металлургическая отрасль по-прежнему задает тон всей экономике Челябинской области, является основой благосостояния ее жителей. Сегодня она обретает качественно новый производственный облик, внедряет современные технологии и реализует масштабные инвестиционные проекты. Уверен в успехе этих больших начинаний и знаю, что с каждым новым достижением будет укрепляться забота о человеке, который своим трудом создает будущее России. — поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«ММК» — Николай Басков, «OTALAN» французский ансамбль, группа «Рефлекс»;

«ЧМК» — группа «Рефлекс»;

«Карабашмедь» — группа «На-На», группа «Баян Микс»;

«Челябинский цинковый завод» — Андрей Баринов;

«Златоустовский электрометаллургический завод» — «Хор Бублика», шоу «Правило буравчика»;

«Ашинский металлургический завод» — Дмитрий Певцов, группа «Руки Вверх»;

«Кыштымский медеэлектролитный завод» — Стас Пьеха;

«Трубодеталь» — лазерное Шоу в театре Драмы

«Южуралзолото» — участник шоу «Голос» Квитатиани Торике Гурамович;

«Саткинский чугуноплавильный завод» — ансамбль «Маковцвет», «Атака», «Вояж».

«Уралкуз» — ансамбль Урал «Ариель»;

«Группа Магнезит» — рок-шоу «ROCKESTRALIVE».

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