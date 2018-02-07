Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.22 +0.59 70.93 +0.43
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинск примет конькобежный этап юбилейной всероссийской Универсиады-2018

Челябинск примет конькобежный этап юбилейной всероссийской Универсиады-2018

Соревнования пройдут с 19 по 24 февраля.
сегодня в 14:22
  |  Спорт

Финал юбилейной всероссийской Универсиады 2018 пройдет на Урале с 22 февраля по 6 марта. Больше 1 тысячи молодых спортсменов будут соревноваться в пяти видах спорта — биатлоне, шорт-треке, лыжных гонках, спортивном ориентировании и конькобежном спорте. Большая часть соревнований пройдет в Свердловской области, соседний регион — Челябинская область, примет конькобежцев.

Отметим, что Финалисты соревнований получат путевки на участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая стартует в марте 2019 года в Красноярске.

Расписание соревнований:

— биатлон 27 февраля — 3 марта (Екатеринбург);
 — конькобежный спорт 19 — 24 февраля (Челябинск);
 — шорт — трек 22 — 26 февраля (Новоуральск);
 — лыжные гонки 27 февраля — 6 марта (Нижний Тагил);
 — спортивное ориентирование 27 февраля — 3 марта (Новоуральск).

Наука
Нейронет-центр планируют создать на Южном Урале
сегодня в 15:29
Нейронет-центр планируют создать на Южном Урале
Общество
«Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки
01.02.2018
«Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки
Спорт
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выиграла Всероссийские соревнования в Коломне
25.12.2017
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выиграла Всероссийские соревнования в Коломне
Общество
Челябинскую конькобежку Ольгу Фаткулину навсегда отстранили от Олимпийских игр
25.11.2017
Челябинскую конькобежку Ольгу Фаткулину навсегда отстранили от Олимпийских игр
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Экстренный сбор на поиски пропавшей школьники объявлен в Челябинске
сегодня в 19:47
Экстренный сбор на поиски пропавшей школьники объявлен в Челябинске
Общество
Экс-директора Усть-Катавского вагоностроительного завода отправили в колонию на 8 лет
сегодня в 19:22
Экс-директора Усть-Катавского вагоностроительного завода отправили в колонию на 8 лет
Общество
«НОВАТЭК-Челябинск» и медиахолдинг ОТВ получили премию «Спешите делать добро»
сегодня в 19:08
«НОВАТЭК-Челябинск» и медиахолдинг ОТВ получили премию «Спешите делать добро»
Происшествия
Восьмиклассник, тело которого нашли в Челябинской области, жаловался на несчастную любовь
сегодня в 18:17
Восьмиклассник, тело которого нашли в Челябинской области, жаловался на несчастную любовь
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 5-летней Софии укрепить мышцы
сегодня в 17:57
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 5-летней Софии укрепить мышцы
Происшествия
Чиновник управления лесами в Челябинской области признался в получении взятки
сегодня в 17:52
Чиновник управления лесами в Челябинской области признался в получении взятки
Происшествия
Воровка из Челябинской области забирала деньги у пенсионеров под видом газовщика
сегодня в 17:47
Воровка из Челябинской области забирала деньги у пенсионеров под видом газовщика
Политика
Еще три кандидата зарегистрированы в качестве претендентов на пост Президента
сегодня в 17:36
Еще три кандидата зарегистрированы в качестве претендентов на пост Президента
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна