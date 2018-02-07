/ Челябинск примет конькобежный этап юбилейной всероссийской Универсиады-2018

Соревнования пройдут с 19 по 24 февраля.

Финал юбилейной всероссийской Универсиады 2018 пройдет на Урале с 22 февраля по 6 марта. Больше 1 тысячи молодых спортсменов будут соревноваться в пяти видах спорта — биатлоне, шорт-треке, лыжных гонках, спортивном ориентировании и конькобежном спорте. Большая часть соревнований пройдет в Свердловской области, соседний регион — Челябинская область, примет конькобежцев.

Отметим, что Финалисты соревнований получат путевки на участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая стартует в марте 2019 года в Красноярске.

Расписание соревнований:

— биатлон 27 февраля — 3 марта (Екатеринбург);

— конькобежный спорт 19 — 24 февраля (Челябинск);

— шорт — трек 22 — 26 февраля (Новоуральск);

— лыжные гонки 27 февраля — 6 марта (Нижний Тагил);

— спортивное ориентирование 27 февраля — 3 марта (Новоуральск).

