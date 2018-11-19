/ Спортсменка из Челябинска заняла призовое место на Кубке мира по конькобежному спорту

Ольга Фаткулина получила бронзовую медаль.

17 ноября на этапе Кубка мира по конькобежному спорту челябинка Ольга Фаткулина заняла призовое место на дистанции в 500 метров. Спортсменка получила бронзовую медаль.

Посмотрите, как хорошо, четко сидит и неплохо попадает в отталкивания. — так озвучили выступление Ольги спортивные комментаторы.

В турнирной таблице её обошли спортсменка из Японии с результатом 37,29, и австрийская конькобежка Ванесса Херцог, результат которой был 37,65. Ольга Фаткулина показала результат 37,87. В сборной страны это лучший результат на дистанции в 500 метров.

Отметим, что 4 и 5 место после Ольги, тоже заняли российские спортсмены.