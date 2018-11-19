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/ Спортсменка из Челябинска заняла призовое место на Кубке мира по конькобежному спорту

Спортсменка из Челябинска заняла призовое место на Кубке мира по конькобежному спорту

Ольга Фаткулина получила бронзовую медаль.
сегодня в 11:22
  |  Спорт

17 ноября на этапе Кубка мира по конькобежному спорту челябинка Ольга Фаткулина заняла призовое место на дистанции в 500 метров. Спортсменка получила бронзовую медаль.

Посмотрите, как хорошо, четко сидит и неплохо попадает в отталкивания. — так озвучили выступление Ольги спортивные комментаторы.

В турнирной таблице её обошли спортсменка из Японии с результатом 37,29, и австрийская конькобежка Ванесса Херцог, результат которой был 37,65. Ольга Фаткулина показала результат 37,87. В сборной страны это лучший результат на дистанции в 500 метров.

Отметим, что 4 и 5 место после Ольги, тоже заняли российские спортсмены.

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