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/ 82-летний житель Троицка ставит новые рекорды, рассекая летний лед

82-летний житель Троицка ставит новые рекорды, рассекая летний лед

Пенсионер-самоучка подает пример молодым людям.
сегодня в 17:46
  |  Общество

Пожилой житель Троицка не прекращает тренировки на льду даже летом. 82-летний Абдулла Амирханов регулярно ходит на каток. Там он проводит не меньше часа, тренируется в разных стилях. Троичанина никто не учил мастерству катания, всем элементам он обучился сам.

Конкобежец вспоминает, как начинал кататься. Впервые на коньки он встал в 7 лет. Тогда специальных площадок не было, катались зимой на замерзших прудах. Однажды он провалился в проталину и намочил одежду. Чтобы высушить белье, пришлось отправить его на печь. Но температура оказалась слишком высокой, поэтому майка сгорела.

Чувствую себя немножко лучше. Так посмотришь, нас, друзей, было шесть человек. Их никого в живых нет. Я, конечно, не горжусь, живем одним днем. Пока вот держусь. Летом не так часто получается ходить на каток, то грибы, то ягоды собираю. Зимой сюда хожу два раза в неделю, бывает, три. — рассказал сайту «Первый областной» пожилой фигурист Абдулла Амирханов.

Абдулла Гумарович советует всем быть активнее. Молодежь и пенсионеры могут найти себе занятие на спортивных площадках. Мужчина признается, после каждого катания чувствует заряд бодрости.

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