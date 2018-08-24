/ Челябинск станет хозяином финала Кубка мира по конькобежному спорту

Южноуральская столица во второй раз получила возможность провести престижное мероприятие.

Челябинску дали второй шанс провести финал Кубка мира по конькобежному спорту. Ранее южноуральская столица должна была принимать соревнование в конце сезона 2016/2017. Однако допинговый скандал оказался поводом для отмены события. Сейчас ситуация нормализовалась. Челябинск готов принимать спортивное событие в марте 2019 года.

Чемпионат России в спринтерском и классическом многоборье запланирован для проведения в Челябинске с 15 по 17 марта. Как сообщалось ранее, чемпионат России на отдельных дистанциях пройдет в октябре в Коломне. — сообщает РИА Новости.

Отметим, что в Челябинске уже прошли Чемпионат Европы по дзюдо и Чемпионат Европы по водному поло среди девушек до 19 лет, Матч звезд КХЛ и Финал Кубка Гагарина, Чемпионат мира по дзюдо, Чемпионат Европы по конькобежному спорту, Чемпионат мира по тхэквондо, Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд, Чемпионат мира по танцевальному спорту и Чемпионат России по смешанным единоборствам.