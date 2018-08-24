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/ Челябинск станет хозяином финала Кубка мира по конькобежному спорту

Челябинск станет хозяином финала Кубка мира по конькобежному спорту

Южноуральская столица во второй раз получила возможность провести престижное мероприятие.
сегодня в 19:00
  |  Спорт

Челябинску дали второй шанс провести финал Кубка мира по конькобежному спорту. Ранее южноуральская столица должна была принимать соревнование в конце сезона 2016/2017. Однако допинговый скандал оказался поводом для отмены события. Сейчас ситуация нормализовалась. Челябинск готов принимать спортивное событие в марте 2019 года.

Чемпионат России в спринтерском и классическом многоборье запланирован для проведения в Челябинске с 15 по 17 марта. Как сообщалось ранее, чемпионат России на отдельных дистанциях пройдет в октябре в Коломне. — сообщает РИА Новости.

Отметим, что в Челябинске уже прошли Чемпионат Европы по дзюдо и Чемпионат Европы по водному поло среди девушек до 19 лет, Матч звезд КХЛ и Финал Кубка Гагарина, Чемпионат мира по дзюдо, Чемпионат Европы по конькобежному спорту, Чемпионат мира по тхэквондо, Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд, Чемпионат мира по танцевальному спорту и Чемпионат России по смешанным единоборствам.

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