Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге

Такое решение принял исполком международной федерации университетского спорта.

Исполком международной федерации университетского спорта выбрал Екатеринбург столицей Всемирной летней Универсиады 2023 года. Решение было принято на исполкоме организации в итальянском Неаполе, сообщает ТАСС.



Заявку Екатеринбурга представили министр спорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, а также руководитель Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.



Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. Всемирная зимняя универсиада проходила на территории России в этом году, когда в марте Игры состоялись в Красноярске. — пишет ТАСС.

Ближайшая летняя универсиада пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля. Затем игры в 2021 году примет китайский Чэнду.



Отметим, что в программу летних универсиад входит 15 обязательных видов спорта, это бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

