Семь южноуральцев представят Челябинскую область на летней Универсиаде, торжественная церемония открытия которой состоится сегодня, 3 июля, в итальянском Неаполе. Представители Челябинской области, так же как и еще 268 спортсменов, попали в состав сборной России.
«Они выступят в трех видах спорта: настольном теннисе, стрельбе из лука и водном поло. Так, в соревнованиях по настольному теннису за медали будут бороться представители Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова Екатерина Чернявская и Александр Тютрюмов. В соревнованиях по стрельбе из лука наш регион представит Антон Булаев, студент Южно-Уральского государственного университета. В состав сборной России по водному поло вошли четыре ватерполистки команды „Динамо-Уралочка“ из Златоуста: Елизавета Заплатина, Полина Попова, Регина Галимзянова и Надежда Липская.» — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.
Отметим, что на главных студенческих соревнованиях планеты выступят более 8 тысяч атлетов из 150 стран. Всего они разыграют 222 комплекта наград в 18 видах спорта: водном поло, волейболе, бейсболе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннисе, тхэквондо, фехтовании, художественной гимнастике, стрельбе, регби-7, футболе, парусном спорте.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Они дважды проходили в СССР и России: в 73-м году соревнования принимала Москва, а в 2013-м — Казань.
Напомним, что право проводить летнюю Универсиаду в 2023 году выиграл Екатеринбург.
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